وزيرة البيئة تشارك فى افتتاح معرض «أيادى مصر» للمنتجات اليدوية والتراثية

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى افتتاح معرض أيادى مصر، للترويج للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى فى دورته الـ56، والمقام خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023.





يتواجد فى معرض «أيادى مصر»، أجنحة مجانية لجميع محافظات الجمهورية الـ27، لعرض المنتجات اليدوية التراثية، وزيادة فرص التسويق لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية وذلك بحضور عدد من المحافظين.

وفى سياق متصل، قالت وزيرة البيئة، إن المنتجات اليدوية تعكس عراقة الثقافة المصرية وتأثيرها على مناحى الحياة، وقدرة الأيادى المصرية على إخراج منتج مميز عالى الجودة، والاستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية فى صنع منتجات مستدامة صديقة للبيئة تحافظ على التراث المصرى.

وأضافت أن وزارة البيئة ضمن استراتيجيتها لتطوير إدارة المحميات الطبيعية حرصت على دمج السكان المحليين، ليكونوا جزءا لا يتجزأ من صون المحميات وتحقيق استدامتها بتقديم منتجاتهم التراثية والبيئية. والاعتماد على الموارد الطبيعية كمصدر لكسب سبل العيش وإيجاد مصدر رزق لهم.

وتابعت أن تدوير المخلفات يعد من الصناعات الحرفية التى أصبحت مصدر رزق للعديد من الشباب، لذا تعمل وزارة البيئة خلال الفترة القادمة على توفير فرص استثمارية فى هذا المجال، والتركيز على المحميات والمخلفات كمجالين واعدين لتوفير فرص عمل خضراء واقعية.

ولفتت إلى أهمية المبادرات المعنية بالصناعات المحلية واليدوية كمبادرة "أيادى مصر"، لدعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق صون الموارد الطبيعية والإنتاج المستدام.

وحرصت وزيرة البيئة، على التواصل مع العارضين حول كيفية صون الموارد الطبيعية بالاستفادة منها فى صنع منتجات مستدامة تساهم فى مواجهة التحديات البيئية العالمية المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة، ومنها تغير المناخ وإدارة المخلفات، وتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير والاستخدام للحد من المخلفات المتولدة والتى تتطلب التخلص الآمن منها.

يذكر أن مبادرة أيادى مصر، والتى تنفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتعاون مع عدد من الهيئات الأخرى، هى منصة أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم مشروعات الحرف اليدوية برعاية منظمة الغذاء العالمية، وتعد منصة تجارة وتسويق إلكترونى لعرض وتسويق وبيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية المصرية.