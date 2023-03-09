محافظ الجيزة يفتتح معارض «أهلًا رمضان» للسلع الغذائية بإمبابة والوراق

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الجيزة أحمد راشد إن معارض السلع الغذائية التى يتم افتتاحها تأتى استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المعارض لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.





جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الخميس لمعارض "أهلًا رمضان" السلع والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة بأحياء شمال الجيزة والوراق.

وأضاف راشد أن المعارض التى تم افتتاحها اليوم تقع بشارع المطار بإمبابة بحى شمال الجيزة وشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة بحى الوراق، مؤكدًا توافر كافة السلع بالمعارض مع استمرارية تواجدها خلال شهر رمضان.

وتفقد باكيات العارضين بالمعارض، موجهًا كافة المسئولين المعنيين بأجهزة المحافظة على المرور الدورى؛ للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، مكلفًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية يوميًا للمعارض والمنافذ؛ لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من توافر السلع المختلفة وبالأسعار المحددة والتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة.

وشدد على مديرية التموين بالتنسيق مع الطب البيطرى؛ للتأكد من جودة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة قبل طرحها للمواطنين مع التشديد على الشركات العارضة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ ببحث وتوفير مساحات أراضى إضافية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لإقامة منافذ جديدة بالتعاون مع المجتمع المدنى بما يُسهم فى تغطية أقصى قدر ممكن من المناطق ليستفيد بها أعداد أكبر من المواطنين من أهالى المحافظة.

وناشد المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين على مدار اليوم بشأن أية مغالاة فى أسعار السلع أو ممارسات إحتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، على أن يتم التعامل الفورى مع هذه الشكاوى.

ويتم تلقى الشكاوى على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.