محافظ دمياط: نحرص على فتح آفاق تسويقية لصناع الأثاث تماشيًا مع رؤية الدولة

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الصناع "صناع الأثاث" من المحافظة تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو النهوض بهذا القطاع الصناعى.





جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الخميس وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض الأثاث "صنع فى دمياط" والذى انطلقت اليوم أولى مراحله لهذا العام وتستمر حتى 18 من الشهر الجارى بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بصلاح سالم بالقاهرة.

وتفقدت المحافظ ورئيس جهاز تنمية المشروعات - وفقا لبيان - أروقة المعرض وبمشاركة 74 عارضا من صناع الأثاث بالمحافظة حيث تضمن المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث المودرن والكلاسيك بأسعار مناسبة،كما حرصا على التواصل مع العارضين المشاركين بالمعرض للتعرف على العروض التى يقدمونها والتى تضمنت تخفيضات تصل إلى 35 %.

وأشادت محافظ دمياط بالأفكار الجديدة التى قدمها الصناع بالمعرض، داعية إياهم إلى المشاركة بنماذج من المطابخ والتى يتميز بصناعتها عدد كبير من الصناع وذلك لاتاحة منتجات متكاملة أمام الجمهور لوحدة سكنية كاملة وأكدت أيضًا على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.

وأكدت استكمال خطة التعاون التى بدأت منذ عام 2016 مع الجهاز لفتح آفاق تسويقية جديدة، لافتة الى أن المنتج الدمياطى يتميز بجودة عالية ذاع صيتها بالأسواق المحلية والعربية، موضحة أن هناك سعيا كبيرا نحو تشجيع هذه الصناعة الوطنية وتطويرها بشكل يلبى متطلبات السوق المحلى وصولا إلى التصدير والمنافسة العالمية.

من جانبه، أكد باسل رحمى أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة وتقديم كافة آليات الدعم المالى وغير المالى لصناع الأثاث فى دمياط، مما يساهم فى رفع الإنتاجية وتطوير المنتج وتسويقه بشكل أوسع، مشيرا إلى حرص الجهاز على عقد مراحل متعددة من المعرض بشكل سنوى لتسويق المنتج الدمياطى ودعم المشروعات الصغيرة بالمحافظة.