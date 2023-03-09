«رئيس COP27» يترأس اجتماعا افتراضيا لهيئة مكتب المؤتمر

جدة - نرمين السيد - ترأس سامح شكرى وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ، اليوم الخميس، اجتماعًا افتراضيًا لهيئة مكتب الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذى عقد بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، وذلك بمشاركة كل من أعضاء هيئة المكتب والسكرتير التنفيذى للاتفاقية الإطارية وممثلى فريق الرئاسة الإماراتية للدورة المقبلة للمؤتمر COP 28.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكرى أشاد خلال الاجتماع بالدور المهم الذى اضطلعت به هيئة المكتب خلال أعمال COP27 لدعم الرئاسة المصرية للمؤتمر على نحو ساهم فى خروجه بالنتائج المنشودة، معرباً عن ثقته فى مواصلة هيئة المكتب تقديم الدعم خلال الفترة المقبلة للبناء على ما نتائج مؤتمر شرم الشيخ.

وأضاف بأن شكرى استعرض أبرز ما تحقق خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ من نجاحات، حيث شهد أكبر عدد من المشاركين فى أى دورة من دورات مؤتمر المناخ، وساهم فى الإبقاء على عمل المناخ كأحد الموضوعات ذات الأولوية على الساحة الدولية.

ونوه وزير الخارجية فى هذا الصدد بخطة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ التى أقرها المؤتمر، بجانب اعتماد برنامج عمل تخفيف تداعيات تغير المناخ، وإطلاق خطة لتحقيق الانتقال العادل للطاقة، والتطرق لقضايا المياه والأنظمة الزراعية ضمن مخرجات المؤتمر، فضلاً عن إقرار صندوق تمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ للمرة الأولى فى تاريخ عمل المناخ الدولى.

وأشاد المشاركون فى هذا الصدد بنتائج مؤتمر شرم الشيخ التى تعزز عمل المناخ على شتى الأصعدة، مؤكدين الإلتزام بمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة للحفاظ على ما تولد خلال مؤتمر COP27 من زخم فى مجال العمل المناخى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع تناول أيضاً الاستعدادات الجارية للدورة المقبلة للمؤتمر COP28، حيث تم استعراض الإعداد اللوجيستى الجارى لعقد الدورة القادمة فى الإمارات، بجانب رؤية الرئاسة الإمارتية المقبلة لسبل البناء على ما تحقق من نجاحات فى مؤتمر شرم الشيخ على نحو يسهم فى تعزيز عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة، مع الإشارة للتنسيق المتميز القائم فى هذا الصدد بين فريقى الرئاسة المصرية لـ COP27 والرئاسة الإمارتية المقبلة لـ COP 28.

كما تم التطرق للتحضير للاجتماعات المقبلة للجهازين الفرعيين المنبثقين عن الاتفاقية الإطارية والمعنيين بتنفيذ تعهدات المناخ وتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية، والمقرر عقد اجتماعاتهما خلال شهر يونيو المقبل بمدينة بون الألمانية.

وكشف السفير أبو زيد أن هذا الاجتماع يعد الأول لهيئة مكتب المؤتمر خلال العام الحالى، موضحاً أن الهيئة تعنى بالأساس بتقديم الدعم والمشورة لرئيس المؤتمر، وتمثل حلقة الوصل بينه وبين الدول الأعضاء فى الاتفاقية الإطارية من مختلف المجموعات الجغرافية، وأن أن هيئة المكتب تضم فى عضويتها مجموعة من الدول التى يتم انتخابها كنواب للرئيس لتمثيل المجموعات الجغرافية المختلفة، والتى تتمثل فى إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والدول الغربية وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبى فضلاً عن مجموعة الدول الجزرية الصغيرة.