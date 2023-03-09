بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد مؤسسة «DKA» التنموية النمساوية

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للإيبارشية، حيث تابع صاحب الغبطة جميع المشروعات التنموية، التى تقوم بها الهيئة مع الإيبارشية البطريركية.

وفى سياق متصل، زارت المؤسسة النمساوية، أحد المراكز التابعة لمكتب دياكونيا للتنمية، بشبرا الخيمة، حيث تعرفت على المشروع، الجارى بينهما.