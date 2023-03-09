وزيرا التنمية المحلية والبيئة يفتتحان جناح ”أيادي مصر ” بمعرض القاهرة الدولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 04:26 مساءً - افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، جناح منصة " أيادي مصر " التابعة لوزارة التنمية المحلية و المقام بمعرض القاهرة الدولي في دورته ال(٥٦) في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من ٩ حتى ١٨ مارس 2023 .

ويتضمن جناح منصة " أيادي مصر" عدد من الأجنحة لكل محافظات الجمهورية (ال٢٧ محافظة) بشكل مجاني لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات بما يساهم في زيادة فرص التسويق لصغار المنتجين من المحافظات.

وشارك في الافتتاح كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والاستاذ محمد موسي نائب محافظ المنوفية وعدد من السفراء بينهم سفير ارمينيا وميّ عسل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وتفقد اللواء هشام آمنة والدكتورة ياسمين فؤاد والسادة المحافظين أجنحة منصة " أيادي مصر" بالمعرض و مختلف المحافظات والذي يحتوي على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات ومن بينها الخيامية والخزف والخشب والفركا والفخار والشمع والنحاس والمكرمية والصدف والسجاد والفخار والتلي والزجاج وغيرها من المنتجات .

كما التقي وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة والسادة المحافظين مع العارضين والزائرين واستمعوا إلى آرائهم ، وأشادوا بمستوي المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها .

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة أن مباردة " أيادي مصر" هي المنصة الالكترونية اطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية في مارس 2021 بهدف التسويق الالكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر ، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتي تؤدى جميعها الي التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال اللواء هشام آمنة أنه أجنحة " أيادي مصر " تشهد تخفيضات كبيرة للمنتجات المعروضة بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصرية ، مشيراً إلي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، والتمكين الاقتصادي للأسر في كافة القري والمدن بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم في توفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة وفرص تسويقية للمنتجات المصرية في كافة المعارض الداخلية والخارجية.

وأكد وزير التنمية المحلية علي دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بما يساهم في تحسين مستوي معيشة الاسر عبر دخل شهري ثابت، حيث تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال الفترة الماضية 27 ألف مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه ، كما تم توفير قروض ميسرة من برنامج " مشــــــروعك " حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التي تم تمويلها 202 ألف مشروع بتكلفة قدرها 26 مليار جنيه حققت حوالى 1,5 مليون فرصة عمل .

وأوضح " آمنة" أن منصة أيادي مصر تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية و وتشجيع السيدات والشباب على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية والتراثية .

كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار التوسع في المعارض الداخلية في المحافظات لاشراك أكبر عدد من العارضين والمنتجين من مختلف المحافظات بما يساهم في زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين .