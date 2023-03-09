وزير التعليم يبحث إنشاء 100 مدرسة ألمانية فى مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيتو سيسير، مفوض شئون السياسات العلمية والبحثية بوزارة الخارجية الألمانية على رأس وفد ألمانى، لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين فى مجال التعليم.





ووفقا لبيان وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، ضم الوفد الألمانى، فيليكس هالا، الملحق الثقافى بالسفارة الألمانية، ومها ويصه، مساعد الملحق الثقافى بالسفارة.

ورحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون مع الحكومة الألمانية، والاستفادة من خبراتها فى مجال تطوير التعليم، وتنمية الكوادر البشرية فى مجال التعليم الفنى، والتحول الرقمى، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة باللغة الألمانية، باعتبارها واحدة من أهم اللغات التى يتم تدريسها بالمدارس المصرية، معربا عن تطلع الوزارة للاستفادة من خبرات الحكومة الألمانية، وتعزيز التعاون فى هذا الجانب.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أوجه التعاون القائم مع الجانب الألمانى، من أهمها التعاون الوثيق مع معهد جوته باعتباره أحد أهم المعاهد الشريكة مع الوزارة فى العديد من المشروعات، فضلا عن المشروعات المشتركة مع بنك التنمية الألمانى KFW، لدعم جودة التعليم بعدد من المحافظات، مؤكدا أن هناك تعاون قوى بين الجانبين فى تعزيز اللغة الألمانية فى مجال التعليم الفنى، وبناء قدرات المعلمين من خلال مشروع GIZ، ودعم إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (ETQAAN)، وإنشاء أكاديمية لمعلمى التعليم الفنى والمهنى (TVET)، بالإضافة إلى دعم الجانب الألمانى فى التوسع وضمان الجودة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأعرب مفوض شئون السياسات العلمية والبحثية بوزارة الخارجية الألمانية، عن سعادته بهذا اللقاء، موجها الشكر على الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية، والتطور والنتائج الإيجابية التى تشهدها المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن مجال التعليم من أولويات التعاون لدى ألمانيا مع مصر، وهذا ينعكس فى المدارس الألمانية فى مصر.

كما أشاد فيتو سيسير بمدارس (التكنولوجيا التطبيقية) فى مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية أصبحت سابقة بخطوات فى هذا المجال.

وتناول اللقاء عددا من ملفات التعاون الهامة من بينها الخطوات التنسيقية لتعزيز التعاون فى خطة الوزارة لإنشاء 100 مدرسة ألمانية فى مصر، كما تم مناقشة سبل دعم الشراكة مع معهد جوته، ونشر اللغة الألمانية فى المدارس المصرية، وبرامج تدريب المعلمين، بالإضافة إلى مناقشة إعداد وتأهيل طلاب التعليم الفنى وتوفير وإتاحة فرص عمل لهم بسوق العمل الألمانى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأشرف السيد، المستشار القانونى للوزير، ومنى أيوب، مستشار الوزير للتعليم الخاص والدولى، والدكتور أحمد عشماوى، عضو المجلس الاستشارى لتطوير التعليم الفنى، ونجلاء زكريا، مدير تنمية مادة اللغة الألمانية.