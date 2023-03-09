نائب محافظ المنيا يراجع خطة الأزمات والكوارث للتعامل مع المستجدات الطارئة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اجتماعا تنسيقيا بين كل الأجهزة التنفيذية لمراجعة الخطة العامة للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وكذلك الخطط الرئيسية والفرعية والسيناريوهات للأخطار المحتملة وكيفية الاستعداد لها والتعامل معها، حرصا على اتخاذ كل التدابير اللازمة تحسبا لحدوث أية مستجدات طارئة.





جاء ذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز، وكلاء الوزراء، مديرى المديريات الخدمية، محمد زيدان مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والجهات المعنية فى هذا الشأن. راجع نائب محافظ المنيا، خريطة الأخطار المحتملة على كل المستويات، للتأكد من ملاءمتها وكيفية التعامل معها فى ضوء الخبرات السابقة والمحتملة وفقا للوضع الراهن، بالإضافة لاستعراض كل الإمكانيات الحالية وتحديد مدى كفاءتها وصلاحيتها لمواجهة أى أحداث طارئة وتنفيذ تدريبات ميدانية بشأن الاستعداد والجاهزية. كما ناقش نائب المحافظ، الاستعدادات الخاصة بكل الأجهزة التنفيذية والجهات المتخصصة، واستمع لجهود كل جهة من الإمكانيات البشرية والفنية المتخصصة للتعامل مع الموقف فى حالة حدوث اى طوارئ، مؤكدا ضرورة التنسيق المباشر بين كل الأجهزة والجهات حرصا على تحقيق الصالح العام.

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