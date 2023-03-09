وزير التعليم: الرئيس وجه بزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، أشرف نجم، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، وأعضاء إدارة المجلس لمناقشة تحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.





وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازى، على توجيهات رئيس الجمهورية بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأهمية التعليم الفنى وما حققته هذه المدارس من نجاحات، وزيادة إقبال الطلاب على التعليم الفنى نظرا لنتائجه الملموسة وما يحققه من مكاسب كبيرة فى فترة قصيرة، مشيرا إلى نجاح تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفنى لتحقيق النتائج الملموسة والسرعة فى تحقيقها وأن التعليم حياة وإعداد للحياة.

وأوضح حجازى، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحا كبيرا وشهدت زيادة فى الإقبال عليها، وأنها خلقت حالة من الرغبة للالتحاق بها نظرا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها لأنها أصبحت مركز جذب يقصده العديد من الطلاب بمختلف أنحاء مصر ولكونها نموذج يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى الحكومة المصرية.

وأشار أشرف نجم إلى وجود العديد من التجارب الناجحة التى حققها الصندوق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركاء الصناعيين، لافتا إلى زيادة الإقبال على التعليم الفنى لما شهده المجتمع المصرى من توافر فرص عمل للخريجين بسوق العمل، مشيدا بالدور الهام لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتفاعلها فى تحقيق أهداف الصندوق.

وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير المدارس الفنية وتحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية، وخلق فرص عمل للخريجين من خلال التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والصندوق والشريك الصناعى، وزيادة عدد الصناعات التى يوجد بها نقص فى العمالة الفنية وزيادة عدد المجالات الفنية، وزيادة حوافز المعلمين لضمان الاستمرارية فى تلك المدارس.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمار الخيرى لدعم التعليم، يهدف إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب وتوفير خدمة تعليمية متميزة للمناطق الأكثر احتياجا مع إدارة العمل الخيرى والوقف بشكل مؤسسى.