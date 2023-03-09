محافظ الجيزة يشهد التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات بدء التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالا بمنطقة إمبابة بطول 12 كم.





وعاين المحافظ ومرافقيه مسارات المحور ونقاط التقاطعات مع الطرق والمحاور والمطالع والمنازل لخدمه المناطق المحيطة به مشيدا بذلك الانجاز الكبير

وأكد أن المحور هدية الدولة لمواطنى محافظة الجيزة لما يمثله من اهمية مرورية كبيرة باعتبارة اول محور عرضى حر يربط مدينة الجيزة ويضيف لشبكه الطرق والمحاور بالمحافظة ويربط مع المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)

وأشار أحمد راشد إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى التى تم إنشاؤها فى المشروع بشكل حضارى، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة، لافتا إلى أن محافظة الجيزة تشهد تنفيذ العديد من المحاور المرورية الأخرى التى ستساهم فى تفتيت كافه الإختناقات المرورية بالعديد من البؤر المرورية الساخنة.

وأكد أن المحور سيعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير لجهاز تعمير القاهرة الكبرى للتعاون المثمر مع أجهزة المحافظة وإنجاز ذلك المشروع الخدمى الهام والذى سيضاف لشبكة الطرق الجديدة بالمحافظة.

حضر الفعاليات اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وممثلو جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ومديرية أمن الجيزة، والادارة العامة للمرور، والحماية المدنية، والشركات العاملة بالمشروع.