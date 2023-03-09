9 مارس.. معلومات عن يوم الشهيد (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، تفاصيل يوم الشهيد، حيث اختارت الدولة 9 مارس بعد انتصار حرب أكتوبر، تأكيدا على فكرة العطاء والتضحية من أجل الوطن. تستقبل القوات المسلحة فى يوم الشهيد من كل عام أسر الشهداء والمحاربين القدامى، ويجرى تكريم أسماء الشهداء والمصابين وأسرهم، والتعريف ببطولات وتضحيات أبناء الجيش المصرى.

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