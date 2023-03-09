تسمية أحد شوارع العاصمة الأرمينية باسم مصر.. وتدشين خط طيران بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزير شكرى رحب فى بداية اللقاء بوزير خارجية أرمينيا، مؤكدا العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين التى تستند إلى دعم شعبى راسخ، وهو ما أمن عليه وزير خارجية أرمينيا.

وأشار أبوزيد، إلى أن وزير خارجية أرمينيا، شدد على أن بلاده تعتبر مصر بمثابة بيت ثان للأرمن، وأن السلطات الأرمينية بصدد القيام بإجراءات لتسمية أحد شوارع العاصمة باسم مصر، وتطلعه لأن يتم افتتاح هذا الشارع من جانب مسؤول مصرى، ورحب وزير الخارجية بتلك اللفتة الطيبة فى إطار العلاقات بين البلدين.

وأضاف أبوزيد، أن وزير الخارجية تطرق فى الحديث إلى زيارة رئيس الجمهورية الناجحة إلى ييريفان فى يناير ٢٠٢٣، التى تعد بمثابة أول زيارة لرئيس مصرى إلى أرمينيا، ما يستلزم البناء عليه لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.

كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية عقد الجولة السادسة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بالقاهرة فى نصف العام الجارى، برئاسة كل من وزيرة التعاون الدولى من الجانب المصرى، ووزير الاقتصاد الأرمينى، وذلك على ضوء دور اللجنة كآلية مؤسسية للحوار بين الجانبين ولبحث كيفية تعزيز التعاون.

وفى هذا السياق، طرح الوزير شكرى مقترح عقد منتدى رجال الأعمال على هامش أعمال اللجنة، فضلا عن بحث تشكيل مجلس أعمال مشترك للارتقاء بالتعاون بين الجانبين.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمى أن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى، خاصة فى مجال الأدوية، كما جرى مناقشة مقترح تدشين خط طيران مباشر بين البلدين ليسهم فى زيادة وتيسير حركة رجال الأعمال والتدفق السياحى.

وحول تطورات النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، أعاد الوزير شكرى التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية حفاظا على مقدرات الشعوب وحماية للأرواح.

واتفق الوزيران فى نهاية اللقاء على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل لمتابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائية، وكذا لتكثيف التشاور حول القضايا الدولية محل اهتمام البلدين.