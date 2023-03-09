وزير التربية والتعليم يبحث مع مفوض شئون السياسات العلمية والبحثية بالخارجية الألمانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 02:23 مساءً - استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيتو سيسير مفوض شئون السياسات العلمية والبحثية بوزارة الخارجية الألمانية على رأس وفد ألمانى، لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين فى مجال التعليم.

وقد ضم الوفد الألمانى، فيتو سيسير مفوض شئون السياسات العلمية والبحثية بوزارة الخارجية الألمانية، وفيليكس هالا الملحق الثقافي بالسفارة الألمانية، ومها ويصه مساعد الملحق الثقافي بالسفارة.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون مع الحكومة الألمانية، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم، وتنمية الكوادر البشرية فى مجال التعليم الفني، والتحول الرقمي، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد الدكتور رضا حجازي اهتمام الوزارة باللغة الألمانية، باعتبارها واحدة من أهم اللغات التى يتم تدريسها بالمدارس المصرية، كما أعرب عن تطلع الوزارة للاستفادة من خبرات الحكومة الألمانية، وتعزيز التعاون فى هذا الجانب.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أوجه التعاون القائم مع الجانب الألماني، من أهمها التعاون الوثيق مع معهد جوته باعتباره أحد أهم المعاهد الشريكة مع الوزارة في العديد من المشروعات، فضًلا عن المشروعات المشتركة مع بنك التنمية الألماني KFW؛ لدعم جودة التعليم بعدد من المحافظات، مؤكدًا أن هناك تعاون قوى بين الجانبين فى تعزيز اللغة الألمانية فى مجال التعليم الفنى، وبناء قدرات المعلمين من خلال مشروع GIZ، ودعم إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (ETQAAN)، وإنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني والمهني (TVET)، بالإضافة إلى دعم الجانب الألماني في التوسع وضمان الجودة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ومن جهته، أعرب مفوض شئون السياسات العلمية والبحثية بوزارة الخارجية الألمانية، عن سعادته بهذا اللقاء، موجهًا الشكر على الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية، والتطور والنتائج الإيجابية التي تشهدها المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن مجال التعليم من أولويات التعاون لدى ألمانيا مع مصر، وهذا ينعكس فى المدارس الألمانية فى مصر.

كما أشاد فيتو سيسير بمدارس (التكنولوجيا التطبيقية) في مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية أصبحت سابقة بخطوات في هذا المجال.

وقد تناول اللقاء عددًا من ملفات التعاون الهامة من بينها الخطوات التنسيقية لتعزيز التعاون في خطة الوزارة لإنشاء 100 مدرسة ألمانية في مصر، كما تم مناقشة سبل دعم الشراكة مع معهد جوته، ونشر اللغة الألمانية فى المدارس المصرية، وبرامج تدريب المعلمين، بالإضافة إلى مناقشة إعداد وتأهيل طلاب التعليم الفني وتوفير وإتاحة فرص عمل لهم بسوق العمل الألماني.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأشرف السيد المستشار القانوني للوزير، ومني أيوب مستشار الوزير للتعليم الخاص والدولي، والدكتور أحمد عشماوى عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني، ونجلاء زكريا مدير تنمية مادة اللغة الألمانية.