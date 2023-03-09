وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية أرمينيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 02:23 مساءً - استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية اليوم ٩ مارس الجاري، وزير خارجية أرمينيا "أرارات ميرزويان".

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن السيد سامح شكري رحب في بداية اللقاء بوزير خارجية أرمينيا، حيث أكد على العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين والتي تستند إلى دعم شعبي راسخ، وهو ما أمن عليه وزير خارجية أرمينيا، مؤكدا أن بلاده تعتبر مصر بمثابة بيت ثان للأرمن، وأن السلطات الأرمينية بصدد القيام بإجراءات لتسمية أحد شوارع العاصمة باسم مصر، وتطلعه لأن يتم افتتاح هذا الشارع من جانب مسئول مصري، حيث رحب وزير الخارجية بتلك اللفتة الطيبة في إطار العلاقات بين البلدين.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية تطرق فى الحديث إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية الناجحة إلى ييريفان في يناير ٢٠٢٣، والتي تُعد بمثابة أول زيارة لرئيس مصري إلى أرمينيا، وهو ما يستلزم البناء عليه لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية عقد الجولة السادسة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة في نصف العام الجاري، برئاسة كل من السيدة وزيرة التعاون الدولي من الجانب المصري، ووزير الاقتصاد الأرميني، وذلك على ضوء دور اللجنة كآلية مؤسسية للحوار بين الجانبين ولبحث كيفية تعزيز التعاون. وفى هذا السياق، طرح الوزير شكري مقترح عقد منتدى رجال الأعمال على هامش أعمال اللجنة، فضلاً عن بحث تشكيل مجلس أعمال مشترك للارتقاء بالتعاون بين الجانبين.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمى أن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة في مجال الأدوية، كما تم مناقشة مقترح تدشين خط طيران مباشر بين البلدين ليسهم في زيادة وتيسير حركة رجال الأعمال والتدفق السياحي.

وحول تطورات النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، أعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية حفاظاً الي مقدرات الشعوب و حماية للأرواح. وقد اتفق الوزيران فى نهاية اللقاء علي أهمية الحفاظ علي وتيرة التواصل لمتابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائية، وكذا لتكثيف التشاور حول القضايا الدولية محل اهتمام البلدين.