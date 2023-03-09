”القوى العاملة”:تسليم عقود عمل لذوى همم بالقليوبية لدمجهم فى المجتمع

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 02:23 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الخميس عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتسليم 50 عقد عمل لذوى الهمم والقدرات بالمحافظة للعمل فى 6 شركات من القطاع الخاص والإستثمارى العاملة داخل المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة وخطة الوزارة التى وضعتها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة وفرص تدريب مهنى لتلك الفئة على المهن التى يتطلبها سوق العمل لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى التنمية .

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية في تقريرها للوزارة، أن التسليم كان بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ومدير المديرية ، ومحمد العليان وكيل المديرية ، حيث تم تسليم عقود العمل لـ 50 من ذوى الهمم والقدرات ، مؤكدة أنه تم توفير تلك الفرص للقادرون باختلاف بالتعاون المثمر مع المستثمرين ، وفي ضوء الملامح الاساسية لبرامج عمل الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة لإستيراتيجية التنمية المستدامة 2030 لاحداث تغيرات ايجابية مستدامة .

وأضافت مدير المديرية أنه تم توزيع شهادات تقدير للشركات المشاركة وهى (الشركة الالمانية اللبنانية للصناعة ، شركة السعد للالومني ربوم ، شركة نيواجييت جولد ، شركة فيد مكس ايجيبت لصناعة الاعلاف ، خليجي تكس للنسيج والصناعة ) ، وقدم الحضور الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة لما توليه من اهتمام ورعاية للقادرون باختلاف وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير فرص عمل وتدريب مناسبة لتلك الفئة تحسن مستويات معيشتهم ودمجهم فى المجتمع .