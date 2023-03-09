عاجل- السيسى: قضينا على الإرهاب فى شمال سيناء بنجاح.. والتحديات كثيرة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، "تمكنا من القضاء على الإرهاب فى شمال سيناء بنجاح، ودفع الشهداء ثمنا كبيرا حتى تنعم مصر بالأمن والسلام"، مؤكدا أن الدولة ستقيم معرضا يؤرخ لجهود مصر فى حربها على الإرهاب.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا من إنتاج الشؤون المعنوية تحت عنوان :"سيناء ملحمة التضحية والبناء".

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة تحت عنوان: "الثمن".