- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - أعد الملف: ميريهان أبو العنين - خلود عبد المطلب - محمد رضوان - مى الكنانى
أنغام طبولها ألغام الغدر، دقت لتنزف دماء طاهرة، خشية من مواجهة أسهم أعينهم القاتلة، زهقوا أرواحهم غدرا، لتكرمهم مصر ومصنع رجال الوطن ليصبحوا أساطير تحكى وتدرس للعالم كرسالة قوة بأن وعد الله نافذ وخير جنود الأرض هم جند مصر.
ومنذ فجر التاريخ لم تتوقف بطولات الدفاع عن الوطن ضد كل معتد، ليتقرر الاحتفال بالتاسع من مارس كل عام يوما للشهيد.
يحتفى موقع دوت الخليج بيوم الشهيد عبر تقنية الكروس ميديا فى الملف التالى
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملف خاص| مصر لا تنسى أبطالها «Cross - Media» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.