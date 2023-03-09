ملف خاص| مصر لا تنسى أبطالها «Cross - Media»

جدة - نرمين السيد - أعد الملف: ميريهان أبو العنين - خلود عبد المطلب - محمد رضوان - مى الكنانى

أنغام طبولها ألغام الغدر، دقت لتنزف دماء طاهرة، خشية من مواجهة أسهم أعينهم القاتلة، زهقوا أرواحهم غدرا، لتكرمهم مصر ومصنع رجال الوطن ليصبحوا أساطير تحكى وتدرس للعالم كرسالة قوة بأن وعد الله نافذ وخير جنود الأرض هم جند مصر.

ومنذ فجر التاريخ لم تتوقف بطولات الدفاع عن الوطن ضد كل معتد، ليتقرر الاحتفال بالتاسع من مارس كل عام يوما للشهيد.

يحتفى موقع دوت الخليج بيوم الشهيد عبر تقنية الكروس ميديا فى الملف التالى