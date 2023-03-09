عاجل.. السيسى: كنا واثقين من القضاء على خطر الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، إننا كنا على ثقة بالقضاء على خطر الإرهاب. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا من إنتاج الشؤون المعنوية تحت عنوان :"سيناء ملحمة التضحية والبناء". ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة تحت عنوان: "الثمن".

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