عاجل.. السيسى: «بطمنكم.. كل يوم أفضل من إمبارح»

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس: "لو اتصورت إن الأزمة الاقتصادية التى نمر بها هى مقياس حقيقى للدولة المصرية هو ظلم للقياس" متسائلا كيف كان الوضع فى 2012 و2013، متابعا: كان ممكن البلد تدخل حرب أهلية وهنقعد سنين طويلة، والدليل على ذلك بعض الدول التى دخلت للحرب ولم تخرج حتى الآن، ولكن أراد الله لهذا البلد أن تنجو، موجها التحية إلى أسر كل الشهداء، مضيفا: عهدنا معاكم لن ننساكم، وسنجعل ثمن دماء أبنائكم هو ميلاد دولة تفتخروا بها.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا من إنتاج الشؤون المعنوية تحت عنوان :"سيناء ملحمة التضحية والبناء".

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة تحت عنوان: "الثمن".