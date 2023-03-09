الصحة: تدريبات مكثفة لرفع وعى طلاب الجامعات بمخاطر التدخين

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يأتى ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالعمل على تحسين خدمات الطب النفسى وعلاج الإدمان، خاصة لفئة الشباب والمراهقين، من خلال خطة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه التدريبات المكثفة تهدف إلى زيادة وعى المجتمع المصرى -خاصة فئة الشباب- حول مخاطر التدخين، وذلك من خلال التثقيف الصحى، وتغيير المفاهيم الخاطئة، والحث على الإقلاع عن التدخين.
وأشار «عبدالغفار» أن الدورات التدريبية شملت جامعات مصرية حكومية وخاصة، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية وتثقيفية بمستشفيات (مصر الجديدة للصحة النفسية، العباسية، الخانكة حلوان، شبراقاص) لتدريب الفرق الطبية على تقديم الخدمات العلاجية لراغبى الإقلاع عن التدخين.
وأضاف «عبدالغفار» أن الندوات تميزت بمشاركة الشباب بالأسئلة والاستفسارات، بالإضافة لمحاكاة بعض التجارب الشخصية، التى مروا بها مع زملائهم الذين يعانون من مشاكل التعاطى والإدمان وغيرها من المشكلات النفسية، مما يوضح أهمية مثل هذه الحملات التوعوية، والبرامج الوقائية لفئات الشباب والمراهقين من كافة شرائح المجتمع.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن التدخين يعد أحد أهم الأسباب التى تؤدى للوفاة، مؤكدة على الاستمرار فى حملات التوعية بأضرار التدخين وضمن مخططها أن يمتد نشاط الحملات ليشمل محطات المترو والقطارات، وأماكن التجمعات الشبابية.
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