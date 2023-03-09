جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد. وأضاف قائلا: "تمكنا من إنجاز هدف القضاء على الإرهاب فى شمال سيناء بنجاح"، مؤكدا أن الشهداء دفعوا ثمنا غاليا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: إقامة معرض يؤرخ لجهود مصر فى حربها ضد الإرهاب بسيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.