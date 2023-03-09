عاجل.. الرئيس السيسى يكرم عددا من أسر الشهداء

جدة - نرمين السيد - وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اسم الشهيد البطل عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبدالمتجلى، وتسلمت التكريم زوجته سالى عبدالحميد محمد على، ووالده محمود محمد عبدالمتجلى وأبناؤه أنهار وهاجر ومحمود.

كما كرم الرئيس السيسى اسم الشهيد البطل عقيد أركان حرب أحمد محمد أحمد جمعة، وتسلمت التكريم زوجته نورا محمد عبدالجواد، ووالدته سعاد ياسين على ووالده محمد جمعة والأبناء على وعمر، واسم الشهيد البطل عقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين عبدالرحمن، وتسلمت التكريم زوجته أميرة عمرو محمد رضا ووالدته وفاء خليل حسن ووالده محمد عصام الدين، والأبنة يمنى.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.