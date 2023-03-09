جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، إنه كانت هناك مساع لتخريب تواجد الدولة فى شمال سيناء فى 2011، لافتا إلى أنه تم التنسيق وإدخال قوات إلى هناك للسيطرة على الوضع.
وتابع الرئيس، أنه يجب أن نظل جميعا على درجة عالية من الوعى بكل ما تواجهه الدولة من مخاطر.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا من إنتاج الشؤون المعنوية تحت عنوان :"سيناء ملحمة التضحية والبناء".
ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة تحت عنوان: "الثمن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: كانت هناك مساع لتخريب تواجد الدولة فى سيناء عام 2011 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.