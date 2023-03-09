عاجل.. السيسى: كانت هناك مساع لتخريب تواجد الدولة فى سيناء عام 2011

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، إنه كانت هناك مساع لتخريب تواجد الدولة فى شمال سيناء فى 2011، لافتا إلى أنه تم التنسيق وإدخال قوات إلى هناك للسيطرة على الوضع.

وتابع الرئيس، أنه يجب أن نظل جميعا على درجة عالية من الوعى بكل ما تواجهه الدولة من مخاطر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا من إنتاج الشؤون المعنوية تحت عنوان :"سيناء ملحمة التضحية والبناء".

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة تحت عنوان: "الثمن".