السيسى: الشهداء بذلوا الغالى حتى تنعم مصر بالأمن.. و«مفيش إرهاب يهد بلد»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد. وأضاف أن هناك ثمنا كبيرا دفعه الشهداء حتى تنعم مصر بالأمن والسلام، متابعا: "مفيش إرهاب يهد بلد لو كانت كلها على قلب رجل واحد"، مؤكدا بقوله: "كنا على ثقة بانتهاء خطر الإرهاب".

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