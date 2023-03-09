والدة الشهيد أمير إبراهيم لـ«السيسى»: كلنا فداء مصر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن نجلها ظل يخدم فى سيناء لمدة 11 عاما، ولم تراه قبل استشهاده بشهرين، لافتة إلى أنه أخذ رتبة أعلى ثم استشهد فى اليوم التالى، متابعة أن الشهيد أول فرحتها فى الدنيا، وهو الآن مع الصديقين والشهداء.

وقالت: نحن نفتخر بأننا مصريون، وكلنا فداكى يا مصر.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا من إنتاج الشؤون المعنوية تحت عنوان :"سيناء ملحمة التضحية والبناء".



ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة تحت عنوان: "الثمن".