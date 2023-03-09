فقد الأب والأم.. السيسى يتأثر بكلمة نجل شهيد: «كان نفسى أعيش معاهم»

جدة - نرمين السيد - وقال الطفل: أنا بلال ابن الشهيد البطل النقيب محمد، بابا استشهد وأنا عندى سنة وشهرين، كانوا بيقولوا دايما بابا بطل، وبعد استشهاده بـ6 أشهر، ماما راحت لبابا فى الجنة، وكان نفسى أعيش معاهم"، وهو ما تأثر به الرئيس السيسى والحضور.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا من إنتاج الشؤون المعنوية تحت عنوان :"سيناء ملحمة التضحية والبناء".



ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة تحت عنوان: "الثمن".