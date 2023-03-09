عاجل.. الرئيس السيسى يحتضن أبناء الأبطال فى يوم الشهيد (صور)

جدة - نرمين السيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريم أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد، محتضنا بعض أبناء الشهداء فى مشهد إنسانى استثنائى.







وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

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