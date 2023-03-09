الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "سيناء ملحمة التضحية والبناء"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 12:30 مساءً - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان "سيناء ملحمة التضحية والبناء".

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.