” القوى العاملة ”:دورة تدريبية للسيدات المعيلات بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 12:29 مساءً - بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 30 متدربة بمركز تدريب مهني محرم بك ، وذلك للسيدات المعيلات ممن لديهم أطفال منخرطين في سوق العمل وأيضا من ذوى الهمم من خلال التعاون بين إدارة شئون المرأة والطفل وإدارة التدريب المهني بالمديرية .

وأوضح محمد كمال وكيل المديرية،فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن ذلك ياتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى أنه جاري الاعداد لتنفيذ دورات علي مهن جديدة وهي: "الاركت، ومهنه الطباعة علي المنسوجات" لتمكينهن من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات معيشتهن تفعيلا لمشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل.

وأضاف وكيل المديرية انه سوف يتم تنفيذ عدد من الندوات خلال الدورة التدريبية لرفع الوعي الثقافي لدي المرأة للقضايا الهامة مثل الزواج المبكر ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا الهامة.

ورافق مدير المديرية خلال تفقد الدورة التدريبية كلا من :ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهنى محرم بك، وسناء قنديل مدربة التفصيل والحياكة بالمركز .