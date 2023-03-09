الشهيد أحمد شوشة صقر.. بطل لا يخشى الأعداء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد -

وواجه الشهيد، الإرهابيين حتى نفدت ذخيرته، كما أنه لم يستسلم وظل صامتا حتى استشهاده، والتحق بالعمليات الخاصة وعُرف بأسد الصحراء، وشيعت جنازته بحضور الآلاف من أهالى السويس.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة تحت عنوان: "الثمن".