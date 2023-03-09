«بطل الحكاية».. عرض مسرحى خلال الندوة التثقيفية يعرض تضحيات الشهداء (فيديو)

جاء ذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفى القصة الأولى، ظهر مجموعة من الأطفال وهم يتلقون أحد الدروس عن "البطل والمثل الأعلى"، عرض خلالها الأطفال صورا تضمنت نماذج فى مختلف المجالات من العلوم والفنون والأدب والغناء، فيما أظهر أحد الطلاب صورة لوالده الشهيد الذى ضحى من أجل بقاء الوطن، وأدى الطفل أغنية وصفت مدى حبه الشديد وحزنه على والده الشهيد.
فيما تناولت القصة الثانية، حياة أسرة نوبية وحزنها الشديد على استشهاد أحد أقاربها يدعى "خليل" فى جبهة القتال تخللتها أغنية تصف مدى حزنهم الشديد على فراقه.
وتناولت القصة الثالثة زوجة أحد الشهداء وهى تحمل طفلها الذى ولد عقب استشهاد والده، تخللتها أغنية تصف مدى حزنها الشديد على فراق زوجها الشهيد، وأعربت خلالها عن أملها فى أن ترى ابنها بطل مثل والده الشهيد.
وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.
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