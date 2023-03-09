فى يوم الشهيد.. أغنيات وطنية ضمن الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فقرة فنية تضمنت أغنيات وطنية من إعداد إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة عدد من نجوم الغناء الشباب.





جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

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