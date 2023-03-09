الوزراء يوضح حقيقة وقف خدمة المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة.

وشدد على أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعى ومنتظم دون أى عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أية تعليمات أو قرارات من أى جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها، مُشيراً إلى أهمية المحافظ الإلكترونية فى دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة فى تحقيق الشمول المالى والتحول نحو مجتمع رقمى مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات، مُهيباً بالمواطنين الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات "155" فى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بهذا الخصوص.