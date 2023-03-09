محور الفريق كمال عامر.. حدث تاريخى فى الجيزة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - بدأ التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر الحر، اليوم الخميس، وذلك وفقا لما أعلنته محافظة الجيزة، حيث يقطع المحور المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالا بإمبابة.





ويستعرض دوت الخليج فى هذا الفيديوجراف الحدث التاريخى بمحافظة الجيزة، على خلفية بدء التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر. محور الفريق كمال عامر، هو أول محور حر يربط شمال الجيزة بجنوبها، كما أنه حلقة الوصل بين الجيزة والقاهرة عبر مجموعة مداخل. ويمتد محور الفريق كمال عامر من دائرى المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا، ويصل حتى محور روض الفرج بمحور تحيا مصر، وطوله 15 كم وعرضه «33 - 65.5» متر.

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