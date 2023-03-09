شقيق الشهيد بيشوى عبدالمسيح: أخى أصاب 5 عناصر إرهابية قبل استشهاده

جدة - نرمين السيد - قالت والدة الشهيد جندى بيشوى شهدى عبدالمسيح، إن ابنها قال لها فى آخر إجازة له، إنه يتمنى أن يقدم شيئا لبلده، "أنت عايزة تبقى أم البطل ولا أم الشهيد؟"، موضحة أنها ردت عليه قائلة: "أنت كلامك غريب وأنا تعبت منك، أنزل كلم أصحابك واقعد معاهم.. مفهمتش كلامه إلا بعدين".





وأضاف شقيق الشهيد بيشوى شهدى: "زملاء أخى قالوا إنه أصاب 5 عناصر إرهابية، وتلقى رصاصة فى البطن واستشهد إثرها". وأكد الرائد أحمد عبدالظاهر، خلال عرض الفيلم التسجيلى "رموز خالدة" عن تضحيات الشهداء، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبثته "إكسترا نيوز": "فى يوم 15/ 10 الساعة 3 العصر، حدث هجوم من العناصر الإرهابية فى قطاع كرم القواديس فى كمين بركان 8، الجندى بيشوى شهدى عبدالمسيح أول فرد أعلن داخل الكمين عن هجوم العناصر الإرهابية وردد بكل قوة والحماس (حرس سلاح)". وأضاف: "كان ميقنا ومقبلا تماما على الشهادة، وبدأ فى استخدام سلاح الآر بى جى لضرب عربات الدفع الرباعى للعناصر الإرهابية، واستطاع إصابة سيارة كانت محملة بالذخائر والأفراد". جاء ذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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