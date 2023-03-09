سويلم يتابع إجراءات الاستلام النهائي لمحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 11:23 صباحاً - - الدكتور سويلم : مشروعات كبرى لإعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي لمواجهة الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية

- محطة شادر عزام تُسهم في تحسين الصرف الزراعي بزمام ١٠ آلاف فدان بمحافظة بورسعيد

- المحطة ترفع المياه من مصرف شادر عزام لمصرف بحر البقر ضمن منظومة نقل المياه لمحطة معالجة بحر البقر

- المحطة مزودة بنظام تحكم ومراقبة لضمان سلامة التشغيل ومراقبة مناسيب وتصرفات المياه وساعات التشغيل للوحدات

- إمكانية تشغيل المحطة بالطريقة التقليدية يدوياً حال تعطل النظام الآلي

- تغذية المحطة من خطين كهرباء و (٢) محول كهربي لضمان إستمرارية عمل المحطة دون توقف

- العديد من مكونات المحطة تم توريدها من الشركات المصرية لتشجيع الإنتاج المحلى

- تزويد المحطة بماكينة تنظيف الأعشاب للحفاظ على وحدات الطلمبات ، وتصميم وتنفيذ أعمال الحمايات لجميع مكونات المحطة الكهربية والميكانيكية

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن أعمال الإستلام النهائي لمحطة شادر عزام ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر .

وصرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي .

وأوضح سيادته أنه تم إنشاء محطة شادر عزام بعدد (٣) وحدات بتصرف ٢ م٣/ ثانية لكل وحدة لرفع المياه من مصرف شادر عزام الي مصرف بحر البقر ضمن منظومة نقل مياه ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً لمحطة معالجة بحر البقر ، بالإضافة لتحسين الصرف الزراعي بزمام ١٠ آلاف فدان بمحافظة بورسعيد ، وأنه تم تصميم وتنفيذ المحطة طبقاً لأحدث التكنولوجيات ، ويتكون مبني المحطة من عنبر سفلي لوحدات الطلمبات الرئيسية وكذا عنبر المهمات الكهربائية من محركات ولوحات الجهد المتوسط والجهد المنخفض والمزودة بأجهزة قياس وتحكم وكذا أجهزة بوادئ الحركة .

وفى إطار دعم وتشجيع الإنتاج المحلى .. فقد إشتملت العديد من مكونات المحطة على توريدات محلية من الشركات المصرية مثل لوحات توزيع الكهرباء والمحولات وشبك الأعشاب والبوابات والأوناش وماكينة نظافة شبك الأعشاب والإنارة وغيرها .

والمحطة مزودة بنظام تحكم ومراقبة من خلال إستخدام أحدث أجهزة التحكم النمطية المبرمجة في مراقبة تشغيل وحدات الطلمبات والتحكم في تشغيلها وإيقافها ومزودة بحساسات وأجهزة إنذار تضمن سلامة تشغيل المعدات بالمحطة مع مراقبة مناسيب وتصرفات المياه بمجري المص والطرد للمحطة وساعات التشغيل للوحدات ، كما يدعم النظام نمط التشغيل اليدوي لإمكان تشغيل المحطة بالطريقة التقليدية يدوياً حال تعطل النظام الآلي .

ويتم تغذية المحطة من خلال خطين تغذية كهربية ١١ كليو فولت أحدهما أساسي والآخر إحتياطي ، وعدد ٢ محول كهربي لضمان إستمرارية عمل المحطة دون توقف حال إنقطاع التيار الكهربي أو وجود أعطال بالمنظومة الكهربية في أحد خطوط التغذية أو حال عطل أحد المحولين .

كما تم تزويد المحطة بماكينة تنظيف الأعشاب للحفاظ على وحدات الطلمبات وتجنب دخول أي مخلفات لها ، مما يدعم تشغيل الوحدات وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة والوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة للمنظومة وكذا الإستمرار في التشغيل الآمن للوحدات وإطالة العمر الافتراضي للمحطة وتقليل فترات الأعطال ووقت الإصلاح ، كما تم تصميم وتنفيذ أعمال الحمايات اللازمة لحماية جميع مكونات المحطة سواء المكونات الكهربية أو الميكانيكية والفصل الآمن للوحدات عند حدوث أي أعطال لتجنب تلف الوحدات ، والمحطة مزودة بنظام مراقبة كاميرات داخل عنابر الطلمبات والمحركات ولوحات الكهرباء وغرفة التشغيل والمراقبة والتحكم .