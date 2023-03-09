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سلام الشهيد .. الرئيس السيسي يقف لتحية شهداء الوطن خلال الندوة التثقيفية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 11:23 صباحاً - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى عن تضحيات القوات المسلحة، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، احتفالا بيوم الشهيد.

وأثناء عرض الفيلم التسجيلى، وقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحضور فى الندوة التثقيفية، لتحية الشهداء.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها فى سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذى ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما فى الصفوف الأمامية تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده فى الميدان.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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