وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان الموقف الراهن لأعمال تنفيذ منظومة المخلفات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 11:23 صباحاً - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد ،وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً لمتابعة الموقف الراهن لأعمال تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلديه على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ، وتجديد عقود التشغيل ، وحل للمعوقات التى تواجه شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة ، وأيضاً مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة. وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

وفى مستهل الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية والعمل كنسيج واحد والحرص علي تحقيق انجاز كبير في هذا الملف، متوجهة بالشكر لفريق العمل بالوزاراتين على الجهد المبذول فى هذا الصدد، مشيرة الى أنه تم وضع عدد من السنيوريهات المتعلقة بالتفكير خارج الصندوق فى هذا الملف ، وذلك بناء على تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت وزيرة البيئة انه تم العمل خلال الفترة الماضية ، على استخراج تراخيص للشركات التى تعمل بمنظومة النظافة ، من خلال التسجيل على الموقع الالكترونى لجهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة ، وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية ، يتم حالياً البدء بتحويل القطاع غير الرسمى الذى يعمل بالمنظومة الى قطاع رسمى ، وهو ما تطلب ايجاد مسمى وظيفى لتلك الفئة وتوصيف لتلك الوظيفة ، وربطها بمنظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، مؤكدة أن المنظومة تتضمن مراحل جمع ونقل واعادة تدوير ودفن آمن ، وقد تم العمل مع القطاع غير الرسمى فى تلك المراحل منذ ما يقرب من ٣ سنوات، وتم عمل قاعدة بيانات لتسجيل تلك القطاع بالتعاون مع وزاراتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى ، كما تم عمل برامج تدربية لهم، وتستطيع ان تتقدم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بطلب تكوين شركات صغيرة ومتوسطة للعمل فى تلك المنظومة، من خلال التسجيل على الموقع الالكترونى للجهاز ، موضحة ان قانون المخلفات ينص على فرض غرامات على من يمارس تلك المهنة بدون ترخيص.

كما أستعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء آخر مستجدات تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية والاجراءات التى تم اتخاذها، ونظم التعاقد ، ونتائج تقييم الشركات المتقدمة للتأهيل ، والشركات المصرية المؤهلة للمرحلة الاولى ، كما تم استعراض مشروع ابو رواش بمحافظة الجيزة ، والاجراءات التى تم تنفيذها فى اطار برتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين، ومحافظة الجيزة.

ومن جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلي حرص الحكومة على تحقيق تحسن مستمر في مستوى خدمة النظافة بمختلف محافظات الجمهورية والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات .

كما أكد اللواء هشام آمنة، حرص الوزارة علي متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية للمنظومة في مختلف المحافظات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن بالتعاون مع الوزارات المعنية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع وزارة البيئة فيما يخص المنظومة الجديدة ، مشيرا أن منظومة إدارة المخلفات التى تنفذها الوزارة بالشراكة مع بعض الوزارات والجهات المعنية تعتمد على عدة محاور وبرامج تعمل بالتوازي كان أهمها رفع التراكمات من كافة الشوارع والمقالب التاريخية على مستوى المحافظات وإنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع للمعالجة والتدوير وكذا المدافن الصحية الآمنة بالإضافة إلى توريد ورفع كفاءة معدات النظافة بجميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان الفترة الماضية شهدت الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية للمخلفات في المحافظات ورفع ملايين الاطنان من القمامة التاريخية والمتولد اليومي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والحفاظ علي البيئة .

كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة في متابعة تنفيذ مشروعات المنظومة خلال الفترة الماضية حيث تم تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة لعدد (159) مشروع شملت توريد عدد 84 محطة وسيطة متحركة، وإنشاء عدد 21 محطة وسيطة ثابتة، وتنفيذ عدد 4 محطات فرز أولى، وتأهيل وإنشاء عدد 7 مصانع لتدوير المخلفات، وإنشاء عدد 43 مدفن صحي آمن .

وقد شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، حيث تم عرض لبعض الأنشطة التي ينفذها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات منذ ٢٠١٩ ، ومستهدفات التخطيط الاستراتيجى وخطة العمل، والتي تهدف للوصول إلى تدوير ٦٠%من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير ٢٠% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل حجم المخلفات التي تتطلب التخلص الآمن منها من المخلفات المجمعة إلى ٢٠% لخفض الطلب على أراض جديدة للمدافن الصحية الآمنة.كما تم عرض مخرجات الاستراتيجية الوطنية للمخلفات البلدية الصلبة من عام ٢٠١٧ حيث وصلت كفاءة جمع المخلفات إلى ٧٠٪ مقابل ٤٧.٥٪ في عام ٢٠١٧، ويتم حاليا معالجة ٢٠ طن مخلفات يوميا مقابل ٧.٤ طن يومي في ٢٠١، وزيادة نسبة انتاج الوقود البديل مع التقليل من نسبة المرفوضات التي يتم التخلص الآمن منها.

كما تم استعراض موقف برامج منظومة ادارة المخلفات ٢٠١٩- ٢٠٢٣، حيث تتضمن البرنامج الأول المعني البنية التحتية انشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وانشاء خطوط تطوير ومعالجة للمخلفات، وانشاء خلايا دفن صحى، واغلاق المقالب العشوائية، وتم فى البرنامج الثاني إعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، كما تم فى البرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي انشاء وحدات مركزية لادارة المخلفات بالمحافظات، واعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية، وتنفيذ خطة اعلامية للمنظومة.

وفيما يتعلق بالدعم المؤسسى، فقد تم إنشاء النظام الوطني لإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بمنظومة المخلفات ، واصدار الاستراتيجيات وخطط العمل لجميع أنواع المخلفات ،واصدار الادلة الارشادية للمخلفات الغير خطرة ،والدليل الارشادي لتشغيل المحطات الوسيطة ،والدليل الارشادي لتشغيل منشأت المعالجة ، وايضا الدليل الارشادي لتشغيل المدافن الصحية للمخلفات الغير خطرة ، وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات لخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الاشتراطات الفنية لاغلاق المقالب العمومية والعشوائية، وبالإضافة إلى اعداد نماذج العقود.