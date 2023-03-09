وزير التنمية المحلية : نستهدف إعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل في المحليات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 11:23 صباحاً - استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتنفيذاً لاستراتيجية رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس 9/3/2023 بإنتهاء فعاليات الاسبوع الـ30 بالخطة التدريبية للعام الحالى 2023/2022 ، وتخريج 90 متدرباً اجتازوا3 دورات تدريبية هى دورة التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة ، ودورة رفع مهارات العاملين بإدارات الموارد البشرية بشأن القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالمعاشات وقانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى دورة إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، فيما احتفل مركز سقارة أمسبختام فعاليات دورة التخطيط البرامجى وبرامج التنمية المحلية المطورة والتى استفاد منها 30 متدرب.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن خطة عمل الوزارة تستهدف إعداد كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة مشيراً الى الأهمية الكبيرة للتدريب في العصر الذي نعيشه خاصة وأن التطوير التكنولوجى والعملى أصبح سريعاً لدرجعة تجعلنا في حاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة، لتمكين العنصر البشري وتطوير أدائه وتنمية مهاراته وسلوكياته لأداء وظيفته بصورة أفضل بإعتباره أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التي ترتكز اليها الدولة .

وأشار اللواء هشام آمنة أن مركز سقارة للتنمية المحلية يعد مركز إعداد القيادات المحلية ومحافظي مصر القادمين بما يمتكله من إمكانيات وأدوات ومحاضرين ومشرفين ومسئولين من الطراز الفريد المميز الفريد المميز خاصة مع تأهيل المركز ليطبق أحدث النظم في التدريب في مختلف المجالات لافتا إلى أن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم