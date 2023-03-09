والدة الشهيد مقدم أمير إبراهيم: «ابنى خد الرتبة الأعلى عند ربنا»

وأضاف أحد زملاء الشهيد أمير، أنه كان فى مهمة معه للقبض على أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة فى منطقة جبل المغارة، وبعد البحث والتفتيش والقبض على عنصر تكفيرى شديد الخطورة، لاحظت أن هناك فرد يحاول التعامل علينا، لكننا تعاملنا عليه، متابعا: "أمير اتأخر ولما روحت أشوفه فين، لقيته واخد ساتر وماسك سلاحه ورافع إصبع الشهادة".
جاء ذلك فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، احتفالا بيوم الشهيد.
وفى نفس الصدد، تابعت والدة الشهيد مقدم أمير إبراهيم خلال عرض الفيلم التسجيلى "رموز خالدة" عن تضحيات الشهداء، والذى بثته "إكسترا نيوز"، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "يوم 1 فى شهر 7 تم ترقيته إلى رتبة رائد، واستشهد يوم 2-7 لذلك حصل على الرتبة الأعلى، ولكنه حصل على الرتبة الأعلى عن المولى عز وجل".
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