والدة شهيد: «ابنى قال لى إن شاء الله هحصل أحمد المنسى»

جدة - نرمين السيد - وأضافت والدة الشهيد، خلال فيلم تسجيلى عن تضحيات الشهداء، عرض ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى على شاشة "إكسترا نيوز": "بعد استشهاد أحمد المنسى، قال لى ابنى (هذا أحمد المنسى الذى كان حاضرا لزفافى، وإن شاء الله سأذهب له قريبا".

ويأتى الاحتفال تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذى ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما فى الصفوف الأمامية، تأكيدا على تلاحم القائد مع جنوده فى الميدان.