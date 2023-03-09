جدة - نرمين السيد - ألقى الفنان صبرى فواز، كلمة خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قال فيها إن روح الشهيد الطاهرة فارقت جسده، لتسكن قلوب الملايين، متابعا: "الشهيد له رسالة بتقول دفعت دمى تمن عشان يعيش الوطن".





وأضاف "فواز"، خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة التى يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتذيعها "إكسترا نيوز": "إحنا بنقول للشهيد إحنا على العهد ونصون الوطن ونحط أولادكم وأسركم جوه عنينا، يا كل شهدائنا اللى دفعوا بدمهم أغلى تمن لأجل الوطن ليكم مكانة ومنزلة جوا القلوب متتمحيش وهتفضلوا رموز خالدة". ويأتى الاحتفال تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذى ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما فى الصفوف الأمامية، تأكيدا على تلاحم القائد مع جنوده فى الميدان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبرى فواز يوجه رسالة للشهداء: نحن على العهد وأولادكم وأسركم فى أعيننا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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