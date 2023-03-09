السيسى لأمهات شهداء: «هتشوفوا سيناء تانية خالص.. وهنحتفل من هناك»

جدة - نرمين السيد - من جانبه رد الرئيس خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، قائلا: إحنا هنحتفل كلنا وأسر الشهداء كلهم بس هتشوفوا سيناء، غير اللى شوفتوها فى الصورة المؤلمة، وهى صورة الأشرار، هتشوفوا صورة كويسة هتشوفوا سيناء تانية خالص هتفرحكم، وهنروح سيناء نحتفل".

وشاهد الرئيس السيسى، فيلما عن الشهداء، تضمن قصة 3 من شهداء فرسان مصر، جمعهم القدر فى يوم التخرج أثناء تسليم العلم، وهو الرائد البطل مصطفى حجاجى، والرائد محمد على العزب، والرائد البطل عماد الدين أبو رجيلة.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة تحت عنوان: "الثمن".

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلما تسجيليا بعنوان "رموز خالدة" تناول بطولات بعض الشهداء على لسان أسرهم.