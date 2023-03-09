القوى العاملة: فرص عمل وتدريب لذوى الهمم فى جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، فى بيان لها اليوم الخميس عن تعيينات جديدة لذوى همم فى محافظة جنوب سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولخطة "الوزارة" بشأن دمج ذوى الهمم فى المجتمع بالحصر والتدريب والتشغيل.





وبحسب البيان تلقت الوزارة" تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، بشأن اجتماع لجنة الموارد البشرية التابعة لغرفة المنشآت الفندقية بالمحافظة بفندق صن رايز أربيان، لبحث آليات تدريب وتشغيل ذوى الهمم حيث الإتفاق على التعاون، فيما يخص تشغيل تلك الفئة فى أقرب وقت، وجرى ترشيح عدد 50 من ذوى الهمم وجارى اتخاذ إجراءات تعيينهم.

وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء فى تقريره، أنه تم عقد اجتماع لجنة الموارد البشرية التابعة لغرفة المنشآت الفندقية بالمحافظة وذلك لبحث آليات تدريب وتشغيل ذوى الهمم مع السادة مديرى إدارات الموارد البشرية بشرم الشيخ.

وأوضح أن لجنة الموارد البشرية تضم جميع مديرى الموارد البشرية بشرم الشيخ لعدد 186 منشأة يعمل فيها ما يقرب من 40 ألف عامل، وتم الاتفاق على تنفيذ القانون فيما يخص تشغيل ذوى الهمم فى اقرب وقت حتى تستوفى جميع المنشآت النسبة المقررة قانوناً وكانت البداية بترشيح عدد 50 من ذوى الهمم وجارى اتخاذ إجراءات تعيينهم وسوف يتم استكمال الترشيحات للمنشآت خلال الفترة القادمة.