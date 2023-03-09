عاجل.. الرئيس السيسى: الحفاظ على مقدرات الوطن تكريم لأرواح الشهداء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاهدة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمشاركين فى فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، فيلما وثائقيا تحت عنوان "مثلث القيادة".

وأشار إلى أنه يجب على كل مصرى أن يحافظ على الوطن ومقدراته تكريما للشهداء وتضحياتهم الغالية.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.