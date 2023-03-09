مثلث القيادة.. السيسى يشاهد فيلما عن 3 من الشهداء جمعهم القدر يوم التخرج

جدة - نرمين السيد - تضمن الفيلم قصة 3 من شهداء مصر، جمعهم القدر فى يوم التخرج أثناء تسليم العلم، وهم الرائد البطل مصطفى حجاجى، والرائد البطل محمد على العزب، والرائد البطل عماد الدين أبو رجيلة. ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة تحت عنوان: "الثمن". وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلما تسجيليا بعنوان "رموز خالدة" تناول بطولات بعض الشهداء على لسان أسرهم.

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