الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وننقل بثا مباشرا للندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة من قناة "إكسترا نيوز" الفضائية. وتم اختيار 9 مارس يوم الشهيد، بالتزامن مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، فكان دائما فى الصفوف الأمامية، وضرب أروع مثال للتضحية فى سبيل حماية الوطن.

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