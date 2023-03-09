عاجل.. السيسى يصل مقر الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى مقر فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى مقر فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة. جاء ذلك فى خبر عاجل نقلته قناة "إكسترا نيوز".

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