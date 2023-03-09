محافظ القاهرة يعتمد أحقية الموظفة «الأم البديلة» فى تخفيض ساعات العمل

ووجه المحافظ، فى بيان اليوم، بتعميم رأى إدارة الفتوى ليطبق على الحالات المماثلة من العاملات بالديوان العام والاحياء والجهات التابعة للمحافظة.
وكانت موظفة بأحد أحياء محافظة القاهرة، تقدمت بطلب للشئون الإدارية بالمحافظة لتخفيض ساعات العمل الخاصة بها بمقدار ساعة لرضاعة طفلها البديل أسوة بالأم البيولوجية مرفق به مستندات كفالة الطفل الرسمية.
ولما كانت الحالة المعروضة هي الأولى من نوعها فى محافظة القاهرة، فقد عرضت الشئون الإدارية بعد بحث الأمر، مذكرة مدعمة بالأسانيد القانونية التي تسمح للأم البديلة بتخفيض ساعات العمل لرضاعة طفلها أسوة بالأم البيولوجية.
كما عرضت الشئون القانونية بالمحافظة الأمر على إدارة فتوى التنمية المحلية بمجلس الدولة، التى انتهت إلى استحقاق الأم البديلة لهذا الاستثناء أسوة بالأم البيولوجية، سواء كانت ترضع الطفل المكفول رضاعة طبيعية أو صناعية.
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