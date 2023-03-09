«العربية للتصنيع» توطن تصنيع عدادات الغاز الذكية تحت شعار صنع فى مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز الشراكات مع الخبرات المتخصصة والتعاون لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة، وتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمى، وزيادة القيمة المضافة بمنتجات وطنية تحت شعار "صنع فى مصر".





جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وشركة (Zhejiang Songchuan Instrument Technology Co.,Ltd) الصينية.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مجالات التعاون تتضمن إنشاء خطوط إنتاج متطورة لتوطين تكنولوجيا تصنيع عدادات الغاز الطبيعى الذكية ومسبقة الدفع، وتوفير منتجات متطورة تناسب كافة الاستخدامات للمنازل والمؤسسات والوحدات الصناعية والإنتاجية، مشيرا إلى التعاون فى مجال التصنيع المشترك، وكذا تدريب المهندسين والفنيين من العاملين بالهيئة على أحدث تقنيات تصنيع عدادات الغاز الذكية، وفقا لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.



وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات استراتيجية مثمرة، وتتطلع للتعاون مع شركة الصينية العالمية فى تطوير حلول متكاملة ذكية لمنظومات الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلى، فضلا عن التصدير للدول الإفريقية والعربية.

وأعرب لى مابو رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية عن اعتزازه بأهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعى للدولة المصرية وخبراتها بمختلف القدرات التصنيعية والبشرية وفقا لنظم الجودة العالمية، مؤكدا أن السوق المصرى جاذب للاستثمارات وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للدول الإفريقية والعربية.